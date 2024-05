Media Follow the Money publiceert artikel over ‘medisch onverantwoorde’ ambulancevluchten Bonaire Redactie 24-05-2024 - 1 minuten leestijd

Een vliegtuig van Sarpa op de luchthaven van Medellín. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Follow the Money heeft vandaag een artikel gepubliceerd waar het aandacht besteed aan de problematische situatie rondom ambulancevluchten op Bonaire. Sinds januari is het ziekenhuis op Bonaire, Fundashon Mariadal, overgestapt van Medicair naar de Colombiaanse vliegmaatschappij Sarpa voor ambulancevluchten. Deze verandering heeft geleid tot problemen omdat Sarpa geen toestemming heeft om te landen op de nabijgelegen eilanden Aruba en Curaçao. Hierdoor moeten patiënten in kritieke toestand naar Colombia worden gevlogen, wat aanzienlijk meer tijd kost en levens in gevaar brengt.

Het artikel beschrijft verschillende incidenten waarbij patiënten niet tijdig naar een geschikte intensive care konden worden gebracht, wat in sommige gevallen tragische gevolgen had. Er wordt ook kritiek geuit op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor hun afwachtende houding en het gebrek aan tijdige interventie. Pas na meerdere incidenten besloot het ministerie in mei een onderzoek in te stellen en Medicair tijdelijk weer in te schakelen.

De overstap naar Sarpa en de gevolgen daarvan worden door medische professionals als onverantwoordelijk en onverklaarbaar gezien, vooral gezien de eerdere goede prestaties van Medicair. Het artikel roept vragen op over de besluitvorming van het ziekenhuis en het toezicht door het ministerie, waarbij de gezondheid en veiligheid van patiënten in het geding zijn.