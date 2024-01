Alexander Santiago met de bekende Bonairiaanse cordon blue van Mi Banana

Een stuk gepaneerd kipfilet met kaas en ham. Het klinkt simpel. Toch zijn er weinig restaurants op Bonaire, die een cordon blue zo lekker kunnen maken. Alexander Santiago werkt bij restaurant Mi Banana. De kok heeft de kneepjes van het vak geleerd van zijn vader. Veertien jaar later laat hij nog dagelijks zien dat bij restaurant Mi Banana de lekkerste gerechten gegeten kunnen worden.

Het is een niet een al te bekend restaurant. Tenminste voor toeristen die voor één vakantie naar Bonaire komen. Toch weten lokalen precies waar het is. Mi Banana is een typisch Colombiaanse restaurant aan de Kaya Nikiboko Noord. Met vlagen zit het restaurant tot de nok toe vol. Het personeel spreekt over het algemeen alleen Spaans. Maar weet zich ook te redden met de Amerikaanse en Nederlandse toeristen. Al jaren worden hier de lekkerste gerechten geserveerd. Het ‘brein’ in de keuken is Alexander Santiago.

Cordon Blue in Colombiaans restaurant

De van Colombiaanse afkomstige Santiago werkt al veertien jaar in de keuken van Mi Banana. Vijf dagen in de week maakt hij met zijn team in de keuken de lekkerste gerechten. Westerse, maar ook Colombiaanse specialiteiten worden er geserveerd. Speciaal? Ja zeker! Alexander heeft een passie om alles te koken wat op de uitgebreide menukaart staat. Één gerecht wordt extra vaak besteld. De smeuïge cordon blue van Mi Banana. Alexander legt uit: ,,Met bloem, ei, broodkruimels en de gebruikelijke ingrediënten maak ik deze cordon blue. Veel mensen komen hier om dit stukje vlees te bestellen. Wat het geheim is achter dit gerecht? Ik denk dat het komt door mijn familie. Vroeger werkte mijn vader namelijk ook in dit restaurant. Hij was de vorige eigenaar. Van hem heb ik geleerd om het zo lekker te maken”.

De cordon blue van Mi Banana is een bekend gerecht voor vele gasten

Ontspannen sfeer

Opeens gaat de telefoon. Een Nederlandse stem vraagt of hij kan reserveren. De Spaanstalige eigenaar Giovanni kijkt om zich heen. Dan ziet hij een Nederlandse gast die aan een tafel zit te eten. In het Spaans vraagt hij, kan jij mij even helpen? Er wordt gelachen. De Nederlander neemt op, helpt bij de reservering en hangt op.

Het zegt iets over de sfeer in het authentieke Colombiaanse restaurant. Alles in het restaurant straalt uit dat hier ontspannen gegeten kan worden. De gasten genieten van de Colombiaanse muziek, de sfeer en het eten. Veel eilandbewoners weten hun weg naar Mi Banana te vinden. Het personeel maakt een praatje of een grapje. Mensen vertrekken nadat zij een fijne avond hebben beleefd.

Het restaurant Mi Banana zit aan de Kaya Nikiboko Noord

Pasta met seafood

Ook Alexander is van mening dat er al jaren genoten kan worden van de lekkerste gerechten. Volgens hem is er in al de tijd dat hij er werkt nog weinig veranderd aan het restaurant. Toch ziet hij nog een kans. De passie van hem voor de Italiaanse keuken, lijkt voor de toekomst nog een kans te bieden: ,, Alles wat op het menu staat, vind ik leuk om te maken. De cordon blue wordt veel besteld, maar er is meer. Zo wordt ook de ciseron veel besteld. Of er de komende jaren iets gaat veranderen in de keuken? Dat denk ik wel. In de toekomst zou ik namelijk leuk vinden om meer soorten pasta’s te gaan maken. Vooral de combinatie van een pasta met seafood, zie ik als een kans. Desalniettemin zie ik de goede sfeer bij Mi Banana de komende jaren niet veranderen”.