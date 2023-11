Veel klachten over niet functionerende geldautomaten

KRALENDIJK – De afgelopen maanden zijn er veel klachten over de niet optimaal werkende geldautomaten van met name de MCB op Bonaire.

Hoewel er bij het hoofdkantoor van de MCB maar liefst twee geldautomaten naast elkaar staan, komt het ook daar toch relatief vaak voor dat geen van beide operationeel zijn.

“Dit is niet alleen het geval op doordeweekse dagen, maar ook in het weekend iets dat inmiddels schering en inslag is”, zegt M21 coryfee Carlos Lopez Natera. Ook de geldautomaat bij de Caribe Supermarket is al geruime tijd buiten bedrijf.

Hij is allerminst te spreken over het grote aantal storingen bij de geldautomaten. “Dit is niet wat wij als klanten van deze banken mogen verwachten. Wij doen dan ook een oproep aan vooral de MCB om alles in het werk te stellen om de situatie te verbeteren”.