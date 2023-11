Poëzie-voorstelling ‘Dansen naar de ochtend’ maakt grote indruk op publiek

KRALENDIJK – Op donderdag 2 november vond bij Terramar Museum Bonaire, onder grote belangstelling, de première plaats van de poëzie-voorstelling ‘Dansen naar de ochtend’ van dichter/schrijver Wilco Harbers.

Naar aanleiding van het verlies van zijn geliefde in december 2021 heeft Harbers de dichtbundel ‘Dansen naar de ochtend’ geschreven, die in januari 2023 is verschenen. In deze gelijknamige voorstelling verhaalt Harbers over dit verlies en neemt hij zijn publiek ademloos mee op zijn reis van rouw, angst en verlies naar liefde, troost en geluk.

Op donderdag 23 november om 7 PM treedt Wilco nogmaals op bij Terramar. Op zondag 3 december om 4 PM treedt Harbers op bij Sobremesa – Kas di Arte. Tickets kosten 10 dollar. Reserveren via +599 786 9503 (ook Whatsapp) of email: info@wilco-harbers- poetry.com