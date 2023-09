Plantage Bolivia – deel 2: Geschiedenis en toekomst

Door Auke van der Berg

Als je tien procent van het eiland koopt, heb je het over 2.850 hectare, ongeveer 30 vierkante kilometer.

Om je een voorstelling te maken: een normaal (de gebruikelijke maat op (inter)nationaal niveau) voetbalveld heeft als afmeting: 100-120 meter bij 64-75 meter. Als de lengte 100 meter is dan moet de breedte 50 meter zijn. De oppervlakte is dan 5000 m2 en dat is precies een halve hectare. We hebben het dus over 5.700 voetbalvelden als we het over Plantage Bolivia hebben.

De geschiedenis van Plantage Bolivia gaat terug naar het einde van de negende eeuw na Christus. Je kunt nog altijd inscripties in diverse grotten zien die zijn aangebracht door de Caquetio-indianen.

De Caquetío, Caiquetío of Caiquetia waren de oorspronkelijke bewoners van Noordwest-Venezuela en de ABC-eilanden, ten tijde van de Spaanse verovering. Hun taal, het Caquetío, behoort tot de Arawak-taalfamilie.

Het lijkt er overigens op dat het gebied niet permanent bewoond werd.

In de koloniale tijd maakte de plantage deel uit van het stelsel van staatsplantages. Er zijn nog diverse restanten van bouwwerken uit deze tijd aanwezig. De vuurtoren en het woonhuis van de vuurtorenwachter zijn daarvan de bekendste.

Het gebied is lang in handen geweest van de West-Indische Compagnie.

Na lang in handen geweest te zijn van een Bonairiaanse familie en later van Amerikaanse investeerders (met de naam Bonaire Properties nv), is die naamloze vennootschap nu eigendom van de familie Breemhaar.

Die familie heeft onder leiding van Meine Breemhaar een zakenimperium opgebouwd. Onder de paraplu van de Breemhaar Groep schuilen allerlei bedrijven, zie: https://breemhaargroep.nl/bedrijven/

Meine Breemhaar zit niet graag stil. En had al jong grote dromen.

Het tijdschrift Quote zegt het zo: President van Amerika worden: het is weleens door het hoofd van Meine Breemhaar geschoten. De boerenzoon uit Ommen houdt namelijk van groots denken. In zijn studententijd verdiende hij op jaarbasis 40.000 gulden cash met de verkoop van droogbloemen.

Al noemt Breemhaar zich de grootste boer van Nederland, het is niet waarschijnlijk dat hij zijn geld gaat verdienen met landbouw en veeteelt op Plantage Bolivia. Al wil Breemhaar ‘de lokale landbouw bevorderen om de afhankelijkheid van (dure) import te verminderen.’

De belangrijkste bron van inkomsten op termijn is de nieuwe wijk die op het gebied zal worden gebouwd. Want de plannen voor het gebied zijn imposant: vijftienhonderd huizen, wat resorts en alles wat verder bij een wijk hoort.

Die plannen zijn ontwikkeld door Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling bv. Dat bedrijf is sinds 1995 actief als landelijk opererend advies- en detacheringsbureau.

Metafoor draait haar handen nergens voor om.

Voor uw gebiedsontwikkeling, zowel binnenstedelijk als uitleggebied, locatie- en projectontwikkeling staan wij paraat met kennis over o.a. ontwikkelstrategieën, ruimtelijke ordening, planeconomie, publiek- en privaatrecht en project- en procesmanagement.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling bv is eigendom van Meine Breemhaar.

Metafoor heeft niet alleen voor Plantage Bolivia een plan ontwikkeld.

In juni 2022 heeft gedeputeerde Kroon uit handen van directeur Internationaal van het bureau KuiperCompagnons Wouter Vos en directeur Erik Berkelmans van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling het document ‘Doordacht & Doeltreffend, een ruimtelijke visie voor Bonaire’ in ontvangst genomen.

‘Het document levert goede input voor onze voorbereiding op het werkbezoek dat minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge binnenkort aan Bonaire brengt. De minister heeft aangeboden om samen met ons een ruimtelijk ordeningsprogramma te ontwikkelen. Het gaat om een langetermijnvisie op een toekomstbestendige inrichting van Bonaire, inclusief kaders voor behoud en herstel van koraal en natuur. We kunnen daarmee ook de instrumenten om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, bijvoorbeeld omdat ze niet in lijn zijn met ons Blue Destination-concept of de transitie naar duurzaam toerisme, actualiseren’, aldus gedeputeerde Kroon.

President van de Verenigde Staten zal Breemhaar naar alle waarschijnlijkheid nooit worden, maar het eiland heeft hij in z’n zak.

