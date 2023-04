‘Dansen naar de Ochtend’ van Wilco Harbers nu ook op Aruba

KRALENDIJK/ORANJESTAD- Afgelopen week overhandigde Wilco Harbers een exemplaar van zijn dichtbundel ‘Dansen naar de ochtend’ aan sra Astrid Britten, directeur van Biblioteca Nacional Aruba.

De bundel zal worden opgenomen in de collectie van de bibliotheek van Aruba.

‘Dansen naar de ochtend’ is een bundel met aangrijpende en beeldende gedichten over liefde en rouw. Naar aanleiding van het overlijden van Arno, echtgenoot en geliefde van Wilco Harbers, ontstond deze dichtbundel. Vanuit een verbondenheid met de pijn, het verdriet, de angst en het gemis vond Wilco de inspiratie om te schrijven. Wat volgde was de liefde die haar pad weer vond in een stroom van woorden. Een rivier van zinnen, uitmondend in een zee van poëzie.