Ambtenaren Bonaire horen via media over vertrek gezaghebber Rijna

KRALENDIJK- De ambtenaren van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) hebben gisterochtend via de media kennis moeten nemen van het vertrek van ‘hun’ gezaghebber Edison Rijna.

Het nieuws was als eerste te lezen op een Nederlandse nieuwssite. Pas een goed uur later, werd op Bonaire een persbericht uitgestuurd door de communicatieafdeling van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). De communicatieafdeling van het Openbaar Lichaam zelf plaatste pas maandagavond tegen 8 uur in de avond een bericht op de social media kanalen van de lokale overheid.

Stijl

De wijze waarop het afscheid van Rijna werd aangekondigd, past overigens prima in de stijl van Rijna, die zich bij voorkeur in Nederlandse dagbladen uitliet over zaken die het eiland aangaan. Zo moesten inwoners in het dagblad Trouw lezen dat de eerste burger vond dat het eiland zichzelf prostitueerde via het toerisme.

Ook het nieuws over de aanleg van het zogenaamde Sunset Beach Park, naast het Chogogo Resort, was als eerste te lezen op een Nederlandse nieuwssite. Pas na protesten van de lokale pers, werd het nieuws ook naar lokale media uitgestuurd.