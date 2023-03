Edison Rijna vertrekt als gezaghebber van Bonaire en wordt speciaal gezant CN

KRALENDIJK- Edison Rijna gaat vertrekken als gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Rijna wordt, vanaf april ingezet als speciaal gezant voor Caribisch Nederland.

In zijn nieuwe functie zal Rijna zich onder andere inzetten voor betere toegang tot fondsen van de Europese Unie (EU) en Verenigde Naties (VN) voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hij zal hiertoe contact onderhouden met de Europese Commissie in Brussel en de regio, en voor Caribisch Nederland relevante aan de VN gelieerde organisaties.

Daarnaast zal Rijna als speciaal gezant ook gaan werken aan betere economische betrekkingen met Latijns Amerika.

Rijna, die sinds 2014 gezaghebber is van Bonaire en sinds ruim een jaar Territorial Authorized Officer (TAO) voor Bonaire bij de Europese Unie, zal op 18 april 2023 beginnen in zijn nieuwe functie. Per die datum zal hij terugtreden als gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire. Per diezelfde datum gaat ook huidige plaatsvervangend gezaghebber Nolly Oleana de functie waarnemen, tot er een nieuwe gezaghebber is benoemd.

Niet onomstreden

Rijna was de laatste jaren niet omomstreden als gezaghebber van Bonaire. Veel burgers op het eiland vonden dat de gezaghebber niet krachtig genoeg optrad bij lastige dossiers, zoals de verlening van vergunningen aan onder meer het Chogogo Resort en het Sunset Beach Resort. Op persoonlijk niveau gaf Rijna aan dat vooral de periode rondom Corona hem niet in de koude kleren was gaan zitten. Ondanks de kritiek van enige tijd terug, leek Rijna inmiddels weer in rustiger vaarwater terecht gekomen.

Verheugd

Staatsecretaris Van Huffelen toont zich verheugd met de benoeming: “Met zijn jarenlange ervaring als gezaghebber en brede internationale netwerk in de regio ben ik er van overtuigd dat hij als speciaal gezant van grote betekenis voor de eilanden en Nederland kan zijn.