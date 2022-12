Greenpeace spreekt staatssecretaris Van Huffelen over klimaatverandering en Bonaire

DEN HAAG – Vertegenwoordigers van Greenpeace spraken gisteren met staatssecretaris Alexandra Van Huffelen van Koninkrijksrelaties over klimaatverandering. Aanleiding is het onderzoeksrapport van de Vrije Universiteit over klimaatverandering en Bonaire, dat dit najaar werd gepubliceerd in opdracht van Greenpeace Nederland.

Op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag benadrukte Greenpeace dat de Nederlandse overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en Bonaire – en Saba en Sint Eustatius – moet beschermen tegen de serieuze gevolgen van klimaatverandering.

Samen met bewoners

“Om klimaatverandering tegen te gaan moet de uitstoot wereldwijd, en dus ook in Nederland snel omlaag, en om Bonaire en de andere eilanden te beschermen tegen de gevolgen van de opwarming moet de overheid in samenspraak met de bewoners snel in actie komen”, zegt Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace.

“De staatssecretaris heeft naar onze zorgen geluisterd, maar het komt nu aan op concrete maatregelen. Om die af te dwingen bereiden we met mensen op Bonaire een rechtszaak tegen de Nederlandse staat voor.”

Over de Klimaattafel die voor Bonaire opgestart gaat worden gaf Greenpeace aan de staatssecretaris mee, dat het essentieel is dat de bewoners van het eiland hierbij betrokken worden.

Overheidsdocumenten

Daarnaast heeft Greenpeace deze week de eerste stukken ontvangen na een WOO-verzoek dat Greenpeace indiende bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Greenpeace vroeg het ministerie al in juli 2022 om alle documenten te openbaren waarin wordt gesproken over klimaatverandering, klimaatadaptatie (maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken) en waterveiligheid op de BES-eilanden.