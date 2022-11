Toerisme Bonaire trekt flink aan in oktober

KRALENDIJK- Volgens Tourism Corporation Bonaire (TCB) waren er in oktober 2022 in totaal 14.303 stay over toeristen. Dit houdt een stijging van ongeveer 17% in van de aankomsten van vóór de pandemie, met 12.200 stay over toeristen in oktober 2019, volgens de cijfers van de CBS.

De Europese markt presteerde beter dan alle andere markten. Bonaire heeft een positieve prestatie van haar twee belangrijkste markten geregistreerd. Ons eiland verwelkomde in totaal 7.274 (50%) Nederlandse bezoekers en in totaal 2.951 (20%) bezoekers uit de VS. Daarnaast heeft Bonaire ook bezoekers van het naburige eiland Curaçao verwelkomd, in totaal 1.841 (13%) van het totale aantal aankomsten.

Secundaire markten die een positieve groei met dubbele cijfers hebben laten zien in vergelijking met september, zijn onder meer Duitsland, België, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

De jaarlijkse Bonaire Regatta wordt beschouwd als een belangrijk evenement dat een positieve invloed heeft gehad op het totale aantal aankomsten van toeristen voor de maand oktober 2022.

TCB monitort dagelijks de toeristische prestaties van Bonaire en ook de regio vergelijkt haar KPI’s (kritieke prestatie indicatoren) met cijfers van vóór de pandemie. 2019 was één van de best presterende jaren voor het eiland Bonaire en wordt momenteel door TCB gebruikt als baseline/benchmark om het toeristisch herstel van Bonaire te meten.

Verblijfsduur

Bonaire heeft een gemiddelde verblijfsduur gemeten voor de Nederlandse markt van 14 nachten en 7 nachten voor de Amerikaanse markt. Bovendien varieert de dominante leeftijdsgroep van al onze bezoekers tussen 46 en 65 jaar. In de maand september 2022 verwelkomde Bonaire vijf cruiseschepen met in totaal 14.398 passagiers.

Voor het komende cruiseschema kun je naar www.bonaire.portcall.com voor de laatste update.

Voor meer informatie en voor aanvullende statistieken kun je naar www.bonaireisland.com of rechtstreeks de TCB benaderen via [email protected].