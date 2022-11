‘Gedoe’ over keermuur was niet voor niets: Chogogozand spoelt zee in

KRALENDIJK- De hevige regenval van de laatste dagen heeft in elk geval één ding goed duidelijk gemaakt: de zogenaamde keermuur bij Chogogo is inderdaad niet hoog genoeg om het wegstromen van het zand in de zee te voorkomen.

Het leidde tot stevige kritiek op onder meer Gezaghebber Edison Rijna en een fikse boete van de handhavers. Het Chogogo Resort bouwde een keermuur die lager was dan de vereiste hoogte. Bij het aanleggen van kunstmatige stranden of het verbeteren van bestaande stranden, is het aanleggen van een zogenaamde ‘keermuur’ vereist.

De muur moet voorkomen dat het zand door de wind de zee in wordt geblazen, of bij hevig regenval gewoon de zee inspoelt.

Foto’s gemaakt na de hevige regenval van de afgelopen dagen heeft in elk geval aangetoond dat de keermuur bij Chogogo niet voldoende is gebleken om het wegspoelen van grote hoeveelheden zand tegen te gaan.

Handhaven

De vraag is nu wat het Openbaar Lichaam als handhaver gaat doen om te voorkomen dat dit verwordt tot een zich herhalend probleem. Bijvullen van nieuw zand, zonder de nodige preventieve maatregelen, lijkt welhaast uitgesloten.