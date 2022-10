KRALENDIJK- De Algemene Federatie van Bonairiaanse Werknemers (AFBW) heeft op vrijdag het referendum gewonnen om de medewerkers van Divi Flamingo hotel te mogen vertegenwoordigen.

Het was al enige tijd duidelijk dat de AFBW de meerderheid van de medewerkers vertegenwoordigde, maar daar wou de directie van het hotel niet zonder meer aan toegeven. Een referendum onder de stemgerechtigde medewerkers sprak echter klare taal. Van de uitgebrachte stemmen waren er 63 voor de AFBW, terwijl vier stemmen ongeldig werden verklaard.

De vakbond kan nu een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) gaan onderhandelen met het hotel.

“De werknemers hebben aangegeven door wie zij vertegenwoordigd willen worden. Het recht heeft gezegevierd en de medewerkers hebben gewonnen”, vindt voorzitter van de AFBW, Cherrel Kwidama.

Sector breed

De vertegenwoordigers van de vakbond zouden graag een aanpassing zien van de arbeidswet, zodat CAO’s die worden onderhandeld algemene verbindend worden voor de hele sector. De AFBW zegt daar bij het betrokken ministerie voor te willen lobbyen. Nu kan er, door vertegenwoordiging bij het ene hotel, maar niet bij een ander, grote verschillen ontstaan in arbeidsvoorwaarden, maar indirect ook in het concurrentievermogen van hotels die in dezelfde branche opereren.