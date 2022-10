KRALENDIJK – De eilandsraad gaat onderzoek doen naar de afgifte van vergunningen en het handhaven van bestaande regelgeving door het bestuur. Een motie van de Democratische Partij, PDB, met die strekking is vannacht unaniem aangenomen.

“Het gaat hier niet om een onderzoek naar het functioneren van gezaghebber en het college”, benadrukt de indiener van de motie, PDB-fractievoorzitter Clark Abraham.

Vannacht werd een andere motie aangenomen met vijf tegen vier stemmen om een onderzoek naar de integriteit van gezaghebber Edison Rijna te doen. De gezaghebber is daarbij voor twee weken op verlof gestuurd.

Aanleiding voor beide moties is de publicatie van een artikel op het Nederlandse onderzoeksplatform Follow the Money, waarin wordt beweerd dat Rijna betrokken is bij illegale kustbebouwing door vooral Nederlandse ondernemers.

Windowdressing

“Windowdressing”, zegt Abraham over de motie waarin de gezaghebber met verlof wordt gestuurd. “Wat ga je in zo’n korte tijd, twee weken, onderzoeken? En waarom moet Rijna weggestuurd worden?

Volgens Abraham staat de gezaghebber op het punt om vrijdag voor drie weken een dienstreis te maken en die reis mag hij van de motie-indieners gewoon beginnen en afmaken.

Voor Abraham en zijn fractie is de eerste motie bedoeld om op de man te spelen en het bestuur buiten schot te houden.

“Het gaat in eerste instantie om de feiten, daarna kijken we wel wie fouten heeft gemaakt en verantwoordelijk is”, aldus Abraham. “Door een openbare onderzoekscommissie in te stellen, kan het volk nu gewoon meekijken op de handel en wandel van het bestuur.”