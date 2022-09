KRALENDIJK- Vrijdag heeft de vrijwilligersgroep Mangrove Maniacs in totaal 1.300 jonge boompjes geplant langs de kust van Bonaire.

Naast een recordaantal planten waren er ook een recordaantal van 75 mensen bij de inspanning betrokken. Aan de zuidkust plantten de vrijwilligers op een vrij lang stuk jonge rode en zwarte mangroven, dicht bij de vloedlijn.

De jonge boompjes zijn gekweekt in de kwekerijen van Mangrove Manicas at Lac en zijn tussen de 4 en 6 maanden oud. Omdat gebieden waar verschillende mangrovesoorten worden gemengd, sterker en gezonder zijn, zijn daarom twee verschillende soorten in hetzelfde algemene gebied geplant.

Onze kwekerijen zijn nu behoorlijk uitgeput, maar we zijn al begonnen met het kweken van nieuwe planten. We hopen dus in de nabije toekomst het recordaantal van vrijdag te breken.

Mangroven in het zuiden worden aangeplant om een ​​randbos te creëren, een gordel rond de randen van het kustgebied, dicht bij reeds bestaande stukken mangroven. Hierdoor wordt het gebied beter bestand tegen extreme weersomstandigheden en de effecten van zeespiegelstijging. Het zal ook de biodiversiteit vergroten en de effecten van erosie en afspoeling verminderen.

Steun

Het project van Mangrove Maniacs wordt ondersteund door EU International Partnerships via #BEST2.0+”. Lees meer over BEST 2.0+ door hun website te bezoeken (www.best2plus.org). De organisatie zegt erg dankbaar te zijn voor de steun van vrijwilligers op het eiland.