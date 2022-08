KRALENDIJK – De nieuwe toeristenbelasting (Visitor Entry Tax) die sinds 1 juli op Bonaire wordt geïnd door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft in één maand tijd ruim 900.000 USD opgebracht. Met deze inkomsten worden verschillende projecten gefinancierd, waaronder het verbeteren van de infrastructuur op het eiland. Dit vertelde gedeputeerde Hennyson Thielman tijdens een persbijeenkomst over de invoering van de nieuwe belasting.

In de maand juli heeft het OLB ruim 900.000 USD aan Visitor Entry Tax ontvangen. Vergeleken met twee jaar geleden, toen er nog roomtax en rental cartax werden geïnd, liggen de inkomsten voor OLB aanzienlijk hoger. In 2019 brachten de roomtax en rental car tax samen gemiddeld 250.000 USD per maand op. De geïnde gelden komen direct op de rekening van OLB binnen, waarna de Afdeling Financiën deze beheert.

Met de hogere belastinginkomsten worden diverse projecten gefinancierd zoals de visserspier bij Sorobon en een plein in het centrum waar parkeerplaatsen en speelplaats voor kinderen worden aangelegd. Daarnaast wordt een gedeelte van de gelden besteed aan de infrastructuur. Thielman verwacht op gebied van het asfalteren van de wegen op Bonaire de komende maanden veel vooruitgang te zien.

De invoering van het nieuwe toeristenbelastingsysteem leverde enkele kinderziekten op, maar die zijn inmiddels achter de rug. Zo was er afgelopen weekend een storing op de website. Het supportcentrum heeft deze volgens Thielman adequaat opgepakt en snel kunnen verhelpen.

Evaluatie Visitor Entry Tax

Deze maand zal de nieuwe Visitor Entry Tax worden geëvalueerd. Zo zijn er bijvoorbeeld klachten binnen gekomen van islandhoppers, mensen die tussen de eilanden reizen, omdat zij meerdere keren achter elkaar in korte tijd de Visitor Entry Tax moeten betalen. Ook voor Bonairianen die in het buitenland wonen en geen sedula hebben pakt de nieuwe methode van belasting betalen negatief uit. Na evaluatie zal er in september een nieuw voorstel voor de toeristenbelasting worden ingediend bij de eilandsraad.

Daarnaast zal er gewerkt worden aan meer betaalgemak. Momenteel kun je online de Visitor Entry Tax alleen per creditcard voldoen. In de volgende fase, vanaf oktober, moet het ook mogelijk worden om de belasting via debitcards, PayPal en Apple Pay online te voldoen, belooft Guus van Eerde, hoofd Financiën OLB.

Wat houdt de nieuwe toeristenbelasting in

De nieuwe Visitor Entry Tax vervangt de roomtax en de rental cartax per 1 juli 2022. Niet-ingezetenen van Bonaire van 13 jaar en ouder zijn verplicht om 75 USD toeristenbelasting per persoon per bezoek te betalen. Niet-ingezetenen van 12 jaar en jonger en inwoners van de voormalige Nederlandse Antillen betalen 10 USD per persoon per bezoek. Betaling kan zowel vooraf online geregeld worden als bij aankomst op de luchthaven. Eilandbewoners met sedula hoeven de belasting niet te betalen.