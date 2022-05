SCHIPHOL – KLM wil voorlopig geen handbagage meer mee in het vliegtuig. Reizigers wordt verzocht zonder te reizen of met beperkte handbagage in te checken. Die wordt dan gratis meegenomen in het ruim.



Dat doet de luchtvaartmaatschappij vanwege de grote drukte op de luchthaven. De afgelopen periode zijn de wachttijden voor reizigers vaak erg lang geweest op Schiphol. Dat heeft onder meer te maken met de groei van het aantal reizigers, maar ook met personeelstekorten op de grond, zoals bij de beveiliging. Zonder handbagage gaat de doorloop van passagiers veel sneller.



Wie besluit om door deze tijdelijke maatregel niet te reizen, kan kosteloos omboeken of een voucher aanvragen.

Verkoop

KLM zet ook een rem op de verkoop van tickets voor vluchten die de komende dagen gaan vertrekken vanaf Schiphol. Er is daardoor nog een beperkt aantal tickets beschikbaar voor vluchten van KLM tot en met aanstaande zondag.



Schiphol heeft eerder op de dag een actieplan gepresenteerd om in de zomerperiode grote drukte op de luchthaven tegen te gaan. Daarvoor moet onder meer extra personeel, zoals beveiligers, worden geworven. Woensdag maakte Schiphol al bekend dat de regels voor de start- en landingsrechten worden veranderd, waardoor er deze zomer minder vluchten vertrekken.