KRALENDIJK – Reizigers naar Bonaire hoeven vanaf 1 juni 2022 geen gezondheidsverklaring meer in te vullen. Het betekent dat vanaf die datum geen speciale reisvoorwaarden meer gelden voor reizigers naar het eiland. De gezondheidsverklaring vervalt nu de situatie rondom COVID-19 op Bonaire onder controle is.

Het zou kunnen dat de gezondheidsverklaring in de toekomst weer wordt ingevoerd. Bij voorbeeld als een nieuwe variant van het coronavirus opduikt of als er op het eiland een piek van besmettingen is. Maar dat wordt per situatie bekeken.

Een persoon die met het coronavirus besmet raakt, moet vijf dagen in isolatie. De nauwe contacten of huisgenoten van een besmet persoon hoeven niet meer in quarantaine.