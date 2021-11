Sabaanse politicus Levenstone wil luchtverbinding tussen BES-eilanden werkelijkheid maken

EZ Air heeft verschillende toestellen die kunnen worden ingezet op de route tussen Bonaire en Sint-Eustatius, waaronder de Saab340

THE BOTTOM/KRALENDIJK- De leider van de extraparlementaire oppositiepartij UPM, het voormalig hoofd Economische Zaken van het Openbaar Lichaam Saba, Dave Levenstone, roept het bestuur van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba op de handen ineen te slaan om een luchtverbinding tussen Bonaire en Sint-Eustatius, met doorverbinding naar Saba, eindelijk een gestalte te geven.

“Het wordt tijd dat de diverse bestuurscolleges van de zogenaamde BES-eilanden en een deal sluiten met EZ Air om passagiers tussen Bonaire en Sint-Eustatius te vervoeren”, zegt de politicus. Levenstone voorziet dat een luchtvaartmaatschappij als SXM Airways, vanuit Sint-Eustatius, een doorverbinding naar Saba zou kunnen bieden.

“EZ Air is immers gefinancierd met geld van het pensioenfonds voor ambtenaren, docenten en medewerkers uit de gezondheidszorg (PCN). “Bonaire zit stampvol met Nederlandse toeristen die misschien best een uitstapje naar deze twee eilanden willen maken”, aldus Levenstone in een toelichting op zijn oproep.

Openbaar vervoer

De discussie over de mogelijke verbinding is niet nieuw. Sommigen zien zelfs een verplichting van de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat een soort publiek transport tussen het BES-eilanden werkelijkheid wordt. Een rapport van adviesbureau SEO van enkele jaren terug, vermoedt dat er een zogenaamde Public Service Obligation (PSO) van de Nederlandse overheid voor nodig is, om de verbinding tot stand te brengen. In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat de route tussen Bonaire en Sint-Eustatius hoogstwaarschijnlijk niet commercieel levensvatbaar zou zijn, omdat het een zogenaamde ‘dunne route’ is. Met de nodige subsidie van het Rijk, zou de route er echter wel kunnen komen, ook al gaat het maar om 2 tot 3 vluchten per week.

Huiverig

De Nederlandse regering is tot nu toe zeer terughoudend geweest om een lange termijnsubsidie ​​voor de route te verstrekken, of daar zelfs maar de gesprekken over aan te gaan. Na een kortstondig experiment met de CN-Express en enkele maanden gesubsidieerde vluchten in de meest uitdagende periode van de Covid-pandemie, zijn er geen serieuze pogingen ondernomen om de route tussen in elk geval Bonaire en Sint Eustatius structureel te bedienen.

Hoewel de CN-Express niet erg succesvol was, wijzen velen op het feit dat de route nauwelijks gepromoot werd, een slechte voorbereiding kende en dat tickets ondanks dat het ging om een gesubsidieerde vlucht met prijzen rond de 700 dollar voor een retour, nog steeds erg prijzig was. Daarnaast bleek het in de praktijk bijna onmogelijk tickets op de vluchten te boeken of te kopen. De vluchten die werden uitgevoerd met een veel te dure en grote 50-seater van de Frans-Caribische luchtvaartmaatschappij Air Antilles, had daardoor vaak niet meer dan ongeveer 10 personen aan boord hadden.

