Toeristenbureau lanceert e-learning cursus voor reisbranche

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire is gestart met een online cursus voor reisagenten. De eerste module van het Bonaire Expert Programma staat online.

Het online programma biedt reisagenten de mogelijkheid om meer te leren over de bestemming Bonaire. Volgens TCB is belangrijk om de verkopers van vakanties naar Bonaire te informeren en te inspireren en om te zorgen dat de geschiedenis en het unieke karakter van de bestemming begrepen wordt.

De eerste module van de nieuwe e-cursus op het ‘E travel training platform’ richt zich op de Nederlandse reisprofessionals. Deze interactieve e-cursus richt zich op de unieke ervaringen van het eiland en biedt reisagenten in Nederland de mogelijkheid om hun “Bonaire Expert” kennis te testen en te leren over het eiland, om vervolgens een gecertificeerde Bonaire expert te worden.

Na het succesvol afronden van de e-cursus, ontvangen de deelnemers een certificaat dat hun status als Bonaire expert bekrachtigt. Het doel van TCB is om de product- en bestemmingskennis van Nederlandse reisprofessionals te vergroten, om zo toekomstige bezoekers beter te kunnen voorlichten en inspireren. De E-learning training is beschikbaar voor alle reisagenten over de hele wereld met de eerste module in het Nederlands die als pilot programma is gelanceerd.

TCB gaat in het komende kwartaal het Bonaire Expert Programma in alle andere markten en in vier verschillende talen te lanceren.

TCB wil het Bonaire Expert Programma in de toekomst uitbreiden met meer modules over de geschiedenis en cultureel erfgoed om partners in het buitenland beter te kunnen informeren. TCB erkent de belangrijke rol die de reisbranche heeft in de ontwikkeling van onze toeristische industrie en wil daarom de “Bonaire Experience” verbeteren.

