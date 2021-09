Noodmaatregelen Bonaire verlengd tot 1 november

KRALENDIJK – Gezaghebber Rijna heeft vandaag de noodmaatregelen verlengd tot 1 november. Strengere maatregelen zijn op dit moment nog niet nodig maar dit kan veranderen wanneer er meer mensen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Op dit moment ligt er één persoon in het ziekenhuis op Bonaire, maar omdat de besmettingen alweer een paar dagen stijgen en de besmettingen onder volwassenen worden gevonden kan dit leiden tot een toename van patiënten met coronaproblemen in het ziekenhuis.

Andere eilanden

De ziekenhuizen op Aruba en Curaçao zijn op dit moment niet beschikbaar voor patiënten uit Bonaire omdat daar geen ruimte vrij is. Colombia is wel een land waar patiënten van Bonaire naartoe uitgezonden kunnen worden. Volgens arts Loes Jaspers van Publieke Gezondheid kon in de afgelopen periode de zorg op Bonaire goed worden gegeven, ook voor de coronapatiënten. Er wordt alles aan gedaan om de patiënten op Bonaire te houden.

