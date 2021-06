Tevreden over samenwerking met Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Den Haag – “Soms wordt in Den Haag wel eens vergeten dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba als bijzondere gemeenten deel uitmaken van Nederland, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft ons het gevoel er echt bij te horen”, aldus gezaghebber Edison Rijna.

Met VNG-voorzitter en tevens burgemeester van Den Haag Jan van Zanen blikte Rijna terug op het Jaarcongres waar hij via een livestream de burgemeesters en wethouders vertelde over hoe Bonaire zich door de coronacrisis heenslaat en de focus legt op verduurzaming.

“De samenwerking met de VNG verloopt uiterst plezierig. We kunnen gebruikmaken van de schat aan kennis en ervaring die de VNG heeft op het gebied van lokaal besturen en omgaan met bijvoorbeeld ministeries. Wij maken ook dankbaar gebruik van de bereidheid om cursussen en trainingen aan te passen op onze omstandigheden”, aldus de gezaghebber.

“Uiteraard hebben we ook gesproken over wat wij als burgervader in ons dagelijkse werk tegenkomen. Op Bonaire is maar één gezaghebber, dus voor mij persoonlijk is het heel fijn af en toe met een collega te kunnen sparren. Ik kijk daarom ook heel erg uit naar de volgende bijeenkomst van het zogeheten burgemeestersklasje in september”, aldus Rijna.

