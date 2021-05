Door lage besmettingsgraad: Bonaire naar risiconiveau 2

KRALENDIJK – Bonaire gaat naar Risiconiveau 2, als het gaat om de Covid-19 crisis. Door het lage aantal besmettingen op het eiland kunnen nog bestaande maatregelen belangrijk worden afgeschaald. De maatregelen die horen bij dit risiconiveau gelden voor een periode van 4 weken, vanaf vandaag 27 mei tot en met donderdag 24 juni.

Vanaf vandaag mogen 25 mensen samenkomen in privébijeenkomsten, zoals thuis en op het strand. Restaurants, sportscholen, kerken, sauna’s, casino’s en bioscopen mogen weer op normale capaciteit draaien. Zij moeten rekening houden met anderhalve meter afstand tussen personen en huishoudens.

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken is niet meer van kracht.

Een grote verandering is er in de regels rondom het reizen. Vanaf 1 juni mogen volledig gevaccineerden uit Aruba en Curaçao zonder PCR test naar Bonaire reizen. Omgekeerd is dat nog niet mogelijk, maar daar wordt volgens gezaghebber Edison Rijna nog aan gewerkt.

Om geen PCR test af te hoeven leggen moeten reizigers langer dan twee weken geleden de tweede vaccinatie hebben ontvangen.

“Het blijft belangrijk om grote groepen mensen te vermijden en te vermijden om met veel mensen in een ruimte te zijn waar geen frisse lucht stroomt. Vergeet niet dat het virus nog steeds op het eiland is. We moeten het virus niet de kans geven zich te verspreiden. Het advies is nog steeds om thuis te blijven bij klachten en je te laten testen.” Aldus gezaghebber Rijna.

Sport

Een grote verandering is er ook als het gaat om sportwedstrijden. Daarbij mag nu weer publiek aanwezig zijn. Er is wel een maximum aan het aantal toeschouwers dat aanwezig mag zijn. Ook mag er nog geen alcohol worden verkocht of geconsumeerd.

