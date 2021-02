42 Gedeeld

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft de nieuwe campagne ‘Bonaire Misses You’ gelanceerd. Zij deden dit samen met Diamond PR Agency en eilandpartners. De campagne houdt in dat op veel diensten tien procent korting wordt gegeven aan bezoekers van Bonaire.

Doel van de nieuwe campagne is om waardering te tonen aan bezoekers van Bonaire uit zowel Europa als Noord-Amerika en om ze iets terug te geven. Daarnaast is het de bedoeling om de belangstelling van consumenten voor reizen naar Bonaire opnieuw te wekken en om het eiland ‘top of mind’ te houden. Tenslotte wil TCB ook langer verblijf op Bonaire stimuleren.

Meer dan vijftig eilandpartners in samenwerking met TCB en Diamond PR Agency hebben een speciale aanbieding voor de eilandbezoekers ontwikkeld. De deelnemende partners bieden tien procent korting op een aantal accommodaties, restaurants, autoverhuur en activiteiten voor

elke bezoeker die de voucher op de website www.bonairemissesyou.com heeft gedownload.

Daarnaast ontvangen bezoekers, die rechtstreeks bij de accommodatie van één van de deelnemende partners boeken, een lokaal geproduceerd welkomstdrankje van Cadushy Distillery.

“Deze campagne is één van de geplande en uitgevoerde strategieën van Diamond PR Agency samen met TCB. We blijven onze strategieën en inspanningen aanpassen om zo de gedachte van Bonaire bij de Europese en Amerikaanse consumenten actief te kunnen houden” aldus Derchlien Vrolijk, afdeling Marketing bij TCB.

De campagne voor de Europese markt werd op 1 februari al gelanceerd. Zodra de data van de directe vluchten uit Amerika zijn bevestigd, zal ook de campagne op de Amerikaanse markt worden opgestart. De speciale aanbiedingen gelden tot en met 31 augustus 2021 en alleen op rechtstreekse boekingen.