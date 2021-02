4 Gedeeld

Amsterdam – Caribisch Nederlanders, die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, hebben de wijk genomen terug naar de eilanden. “Mensen is terreur aangedaan en vertellen me huilend dat ze terug gaan naar de eilanden”, zegt schadejurist Orlando Kadir.

Ook Lucia Martis van de Amsterdamse organisatie voor samenlevingsopbouw ProFor kent de verhalen. “Mensen zijn gebrandmerkt als fraudeur door de Belastingdienst en zijn bang om nog meer in problemen te raken en vluchten naar het land van herkomst.”

Naar schatting zouden zo’n 30.000 ouders in Nederland slachtoffer zijn van onterechte fraude met kinderopvangtoeslag of slachtoffer van de harde aanpak van de Belastingdienst van 2013. Inmiddels heeft het kabinet de fouten erkent, is opgestapt en slachtoffers is een bedrag van 30.000 euro toegezegd en de schuld aan overheidsinstanties zal worden kwijtgescholden. Maar veel is nog niet zeker en de slachtoffers leven nog in angst.

Bron: Caribisch Netwerk