Kralendijk – Het vliegverbod dat voor de BES eilanden gold is vanaf vanavond opgeheven. Dit meldde gezaghebber Rijna vrijdagmiddag tijdens een persconferentie.

Vluchten vanuit bijvoorbeeld Canada en de Venenigde Staten kunnen nu weer rechtstreeks op Bonaire vliegen.

De luchtvaartmaatschappijen moeten zich wel houden aan de regels van controle op de PCR test vóór vertrek naar het eiland.

Rijna geeft aan dat het in de praktijk nog wel even duurt voordat het vliegverkeer weer op gang is. Het zal dus nog even duren voordat Bonaire de eerste vlucht uit Canada of de VS zal ontvangen, maar in elk geval is het nu weer toegestaan.