11 Gedeeld

Kralendijk – In het belang van de verbetering van de journalistieke werkzaamheden in Caribisch Nederland, worden vanaf nu perskaarten verstrekt aan media die voldoen aan vastgestelde accreditatiecriteria.

Om te selecteren wie in aanmerking kon komen voor accreditatie, heeft Rijksdienst Caribisch Nederland afdeling SSO-Communicatie in de achterliggende periode een onafhankelijke beoordelingscommissie in het leven geroepen, die belast was met het beoordelen en toewijzen van de accreditaties.

Nu deze procedure is afgerond, mochten de geaccrediteerde journalisten maandag hun pers-pas in ontvangst nemen. Ook werden de resultaten van het Media Onderzoek gepresenteerd.

Op Saba en Sint Eustatius bereikt de informatie vanuit de Rijksoverheid de inwoners minder goed dan op Bonaire. Ter vergelijking: Op Bonaire wordt 94% bereikt, terwijl op Sint Eustatius 85% wordt bereikt en op Saba 81%.

Conclusie is wel dat het bereik van de communicatieboodschappen op alle drie eilanden hoog is.

Lees ook: