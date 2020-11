Huisartsenpost gebruikt Ehealth ter bescherming patiënt en personeel

Afgelopen zaterdag 21 november is het systeem officieel in gebruik genomen wat gevierd werd met huisarts Jan Schrader, manager Omaira Nicolaas en triagist Lisa de Jesus



Kralendijk – Op Huisartsenpost Bonaire wordt sinds vorige week eHealth ingezet ter bescherming van patiënt en personeel. Patiënten kunnen op een veilige wijze foto’s van hun klachten direct naar de huisarts sturen via Medi-link. Hiermee wordt de zorg op een veilige wijze meer toegankelijk tijdens de Covid-19 pandemie.

Medi-link is een beveiligde webapplicatie voor het opvragen en beoordelen van patiënt foto’s. Via Medi-link wordt een sms verstuurd naar de patiënt die met 1 klik op de sms, foto’s kan versturen naar de huisartsenpost. Megan Oosterbaan, ontwikkelaar van Medi-link, garandeert dat gegevens veilig zijn volgens AVG. Vanuit Covid-19 crisis ondersteuning heeft triagist Erna van der Linden zich ingezet voor de implementatie van eHealth. De medewerkers van HAP Bonaire zijn tevreden over de mogelijkheden die Medi- Link voor de patiënten biedt. Diverse wonden en insectenbeten konden afgelopen dagen goed beoordeeld worden door hele duidelijke foto’s.

Huisartsenpost Bonaire heeft haar werkwijze dit jaar moeten aanpassen om transmissie van Covid-19 onder patiënten en zorgpersoneel te vermijden en de zorg zo veilig mogelijk aan te bieden.

Patiënten worden gevraagd om eerst met de Huisartsenpost te bellen. Triagistes screenen de patiënten op klachten die met Covid-19 te maken kunnen hebben. In nauwe samenwerking met de huisartsen worden een groot aantal patiënten telefonisch door de triagistes geholpen.

Patiënten die wel naar de post komen worden op veilige afstand van elkaar gezien door alleen een beperkt aantal patiënten tegelijkertijd binnen te laten en gebruik te maken van een tent bij de huisartsenpost.

Manager Omaira Nicolaas geeft aan dat deze maatregelen bedoeld zijn om zowel de patiënt als het personeel zoveel mogelijk te beschermen. “We hebben een kleine groep goed opgeleide triagisten en kunnen geen uitval veroorloven. Het is belangrijk dat de zorg van de patiënt door kan gaan ondanks de Covid-19 pandemie. Op de huisartsenpost zien we vaak kwetsbare patiënten die we goed moeten beschermen tegen een besmetting met COVID-19. Door minder patiënten tegelijk toe te laten op de Huisartsenpost, verminderen we de kans op een besmetting voor zowel patiënten als personeel”.

HAP Bonaire heeft gekeken naar verschillende innovaties om de zorg zowel veilig als toegankelijk te houden voor iedereen op het eiland. Medisch directeur Heleen Jelsma geeft aan dat de volgende stap het beeldbellen is, waarbij de triagisten en huisartsen online ook in direct contact kunnen komen met de patiënt. “Wij zijn blij dat de implementatie en gebruik van eHealth zo soepel en makkelijk verlopen bij de huisarts, triagist en de patiënt. Wij blijven ons inzetten voor goede en veilige zorg die toegankelijk is voor iedereen op het eiland!”

