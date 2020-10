6 Gedeeld

Een vliegtuig van EZ Air op Bonaire International Airport. Foto: Jeandre Cicilia

Kralendijk- Als het aan gezaghebber Edison Rijna en zijn adviseurs ligt wordt er binnenkort alleen van maandag tot en met donderdag gevlogen tussen Bonaire en Curaçao.

Volgens Rijna zijn daarover inmiddels afspraken gemaakt met de twee luchtvaartmaatschappijen die de route tussen Bonaire en Curaçao onderhouden: Divi Divi Air en EZ Air.

Ook het aantal vluchten per dag wordt beperkt tot maximaal 4 voor beide maatschappijen samen. Volgens Rijna is het doel van de maatregel om te voorkomen dat grote groepen passagiers naar Bonaire afreizen.

Sinds de voorzichtige opening van de grenzen voor passagiers uit andere landen, weliswaar met overlegging van een negatieve PCR test, kunnen passagiers uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten in theorie via Aruba doorreizen naar Bonaire.

Reguleren

Rijna geeft volmondig toe dat de maatregel bedoeld is om de stroom reizigers naar Bonaire te reguleren. “Wat we willen voorkomen is dat groepen uit bijvoorbeeld Curaçao voor het weekend naar Bonaire reizen”, aldus Rijna.

Rijna kondigde eerder aan dat Bonaire in elk geval tot medio november nog dicht zou blijven voor rechtstreeksvluchten uit de Verenigde Staten.

Aangezien de ontwikkelingen rondom het Covid19 virus in Europa op dit moment ongunstig zijn, wordt volgens Rijna achter de schermen gewerkt aan alternatieven om reizigers uit andere gebieden dan bijvoorbeeld Nederland aan te trekken. “We weten dat toerisme onze belangrijkste economische pilaar is”, zei Rijna daarover.

