Kralendijk – Tourism Corporation Bonaire gaat hun samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire intensiveren. Dit vanwege de bijzondere tijden met grote uitdagingen voor de toeristische sector van Bonaire. Samenwerking is de garantie voor betere en snellere resultaten in het belang van de toeristische sector, aldus het toeristenburo.

Voor TCB is samenwerking met OLB niet nieuw. De samenwerking ligt grotendeels op het gebied van marketing waaronder het Recovery Plan, Airlift en andere marketing gerelateerde projecten. Samen wordt er gewerkt aan het uitwerken van marketing plannen om vervolgens deze in fases te kunnen implementeren.

Vorige week gaf Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe met zijn team een presentatie aan het personeel van TCB over de in uitvoering zijnde toeristische masterplan en OLB’s bijdrage daartoe. Hierdoor heeft het team van TCB een duidelijk beeld gekregen over de status van de uitvoering van het masterplan. Ook werden de verwachtingen afgestemd over ieders bijdrage en rol in de uitvoering van dit toeristische masterplan.

Huidige structuur binnen TCB

Momenteel valt de dagelijkse leiding binnen TCB onder de Business Manager Marjolein Oleana. Zij neemt deze taak tijdelijk waar tot dat er een nieuwe directeur wordt aangesteld voor de organisatie. Zoals sinds de invoering van de functie van General Manager het geval is, treedt de Bonaire Holding Maatschappij N.V. op als bestuurder van TCB.

Alle marketing gerelateerde projecten worden uitgevoerd door de Marketing Manager Derchlien Vrolijk in samenwerking met het OLB en de sector.

Toerisme is een belangrijke pilaar voor de economie van het eiland. De particuliere sector van Bonaire is bijna voor tachtig procent afhankelijk van toerisme en ongeveer een derde van de bevolking werkt in de toeristische sector.

Het is belangrijk om krachten te bundelen om effectief en efficiënt samen te werken aan het behoud, de bevordering en de strategische ontwikkeling van de toeristische sector op Bonaire.

