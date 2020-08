5 Gedeeld

Kralendijk – Dit jaar heeft de SKAL, de afdeling Cultuur, Kunst en Literatuur, in samenwerking met het comité ‘Arte di Palabra’ het 15-jarig bestaan van Arte di Palabra Bonaire gevierd.

Arte di Palabra is een wedstrijd op het gebied van literatuur, poëzie en korte verhalen. Het thema voor dit jaar was ‘Fiesta di Palabra’ (Feest van Woorden).

Gedeputeerde James Kroon, die gedeputeerde Nina den Heyer vervangt, gaf een toespraak met felicitaties voor de personen die al 15 jaar lang deze wedstrijd organiseren.

In samenwerking met het comité Arte di Palabra heeft de SKAL de ‘Pipita di Kònkòmber’-prijs dit jaar aan mw Denise de Jongh Rekwest gewijd voor haar bijdragen aan en het stimuleren van het gebruik van de taal Papiamentu en het uitdragen van de Papiamentu-spelling.

De Jongh Rekwest schrijft en publiceert boeken, verhalen voor kinderen en artikelen over etiquette in het Papiamentu. Tevens is zij een voorvechter voor het Papiamentu.

Namens het Bonairiaanse eilandbestuur heeft gedeputeerde James Kroon de ‘Pipita di Kònkòmber’-prijs aan de Jongh Rekwest overhandigd en haar gefeliciteerd voor alles wat zij doet voor de taal en de kinderen.

De Arte di Palabra wedstrijd tussen de ABC-eilanden zal op 15 augustus 2020 aanstaande op Bonaire plaats vinden.

