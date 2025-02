Sport & Vrije tijd Voorlopig akkoord voor nieuwe padelbanen op Bonaire Hans Hofstra 20-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Directeur Terrence de Jongh van Indebon heeft laten weten dat er een voorlopig akkoord is getekend met de directie Ruimte en Ontwikkeling voor de bouw van nieuwe padelbanen op Bonaire. De nieuwe sportfaciliteiten moeten worden gerealiseerd op het terrein bij Rudy Boezem.

Hoewel het akkoord een belangrijke stap is richting de uitbreiding van sportmogelijkheden op het eiland, kon De Jongh nog niet aangeven hoeveel padelbanen er precies zullen komen en wanneer de bouw van start gaat. Padel, een snelgroeiende sport die elementen van tennis en squash combineert, wint wereldwijd aan populariteit. Met de komst van nieuwe banen zou Bonaire inspelen op de toenemende vraag naar sport- en recreatiemogelijkheden. Op Curaçao wordt de ene na de andere baan aangelegd. Opvallend is dat Bonaire achterblijft met de trend die in vele landen gaande is.

