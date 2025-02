Politie & Justitie Scooterongeluk met fatale afloop treft geliefde eilandbewoner Hans Hofstra 20-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op donderdagmiddag hebben vrienden en familie stilgestaan bij het tragische verlies van een geliefd eilandbewoner, die om het leven kwam bij een scooterongeluk. Tijdens de bijeenkomst werd er gezamenlijk iets gedronken en gesproken over de mooie herinneringen die men aan hem had.

Het ongeluk vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag op de weg van Sorobon richting Kralendijk. De precieze oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In een officieel persbericht liet de politie weten: “De centrale meldkamer ontving een melding over een eenzijdige aanrijding met een scooter op de Kaminda Sorobon. Om nog onbekende reden is de bestuurder van de scooter gevallen. Door de val raakte het slachtoffer zwaar gewond.” Later overleed de bewoner aan zijn verwondingen.

Geliefd persoon

De overledene was een bekend gezicht op het eiland. “Velen kende hem hier op Bonaire,” vertelde een aanwezige. “Vaak toeterde hij naar mij op de weg. We hadden dan een riedeltje. Hij deed dan: Toeterdetoet. En ik maakte het af met: toettoet.” Een ander voegde toe: “Het was ook nog een goede darter. Niet alleen dat, hij was ook een goede verliezer. Hij wenste iedereen altijd veel succes ook als hij had verloren, ongeacht de uitslag.”

