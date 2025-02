Economie Brandstofprijzen op Bonaire stijgen vanaf donderdag Redactie 20-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De prijzen van benzine en diesel op Bonaire gaan vanaf vrijdag 21 februari omhoog. Dat heeft het Openbaar Lichaam Bonaire bekendgemaakt.

De prijs van benzine stijgt met 1 cent naar $1,37 per liter. Voor diesel geldt een grotere prijsverhoging: automobilisten gaan 6 cent meer betalen en komen uit op $1,03 per liter. De grote gasfles gaat met 2 cent omhoog en de kleine gasfles blijft gelijk in prijs.

De prijsaanpassingen zijn gebaseerd op de meest recente aankoopprijzen van brandstoffen.

