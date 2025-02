Gezondheidszorg Bevolkingsonderzoek CN bezoekt bedrijven om te vertellen over kankerscreening Redactie 20-02-2025 - 1 minuten leestijd

Archief foto borstkanker onderzoek

KRALENDIJK- Om de bevolking goed te informeren over de bevolkingsonderzoeken biedt Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland de komende periode de mogelijkheid om bij organisaties de presentatie “Mi tambe ke” te geven over de verschillende screenings.

In januari heeft Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland veel aandacht besteedt aan baarmoederhalskankerscreening. Op 15 januari was er een open dag in samenwerking met Fundashon Mariadal en organiseerde de screeningorganisatie een sportieve avond. Ruim 1400 vrouwen tussen de 30 en 60 hebben deelgenomen vanaf 2022.

Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland biedt ook de mogelijkheid aan vrouwen van 50 tot 75 jaar om deel te nemen aan de borstkankerscreening.

Ook screening darmkanker

Daarnaast start de screeningsorganisatie binnenkort met de darmkankerscreening. Deze screening is voor zowel vrouwen als mannen in de leeftijd van 55 tot 75 jaar.

