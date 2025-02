Nieuws uit Nederland Tweede Kamer stemt in met de Wet Bescherming tegen discriminatie op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Redactie 19-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto - Tweede Kamer

KRALENDIJK – De Tweede Kamer heeft op dinsdag 18 februari 2025 ingestemd met de invoering van de gelijkebehandelingswetgeving op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Op basis van artikel 1 van de Grondwet gelden in Nederland diverse wetten die gelijke behandeling waarborgen. Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba gelden deze wetten nu nog niet. Het uitgangspunt is dat wetgeving voor heel Nederland moet gelden, tenzij er een goede reden is om hiervan af te wijken.

Uit onderzoek blijkt dat het wetsvoorstel, dat de gelijke behandelingswetten invoert, goed uitvoerbaar en belangrijk is voor de inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Daarom werkt het kabinet, mede op verzoek van de bestuurscolleges, aan de invoering van deze wetgeving op de eilanden. Daar kunnen inwoners straks een beroep op doen als zij zich gediscrimineerd voelen. Om hulp en bijstand bij discriminatie te krijgen, kunnen inwoners naar een antidiscriminatie-voorziening stappen. Deze voorziening wordt ondergebracht bij het loket voor kosteloze rechtshulp, dat voor elk eiland in voorbereiding is.

Vervolg in de Eerste Kamer

Het wetsvoorstel wordt nu naar de Eerste Kamer gezonden voor behandeling. Het wordt definitief als de Eerste Kamer ook instemt.

