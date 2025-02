Overheid Staatssecretaris Karremans ziet meer mogelijkheden voor lokale voedselproductie op Bonaire Hans Hofstra 19-02-2025 - 2 minuten leestijd

Staatssecretaris Vincent Karremans was afgelopen weekend aanwezig bij de opening van het nieuwe Cruijff Court op Bonaire.

KRALENDIJK – Staatssecretaris Vincent Karremans bracht afgelopen week zijn eerste werkbezoek aan Bonaire, waar hij onder de indruk was van de warmte en vriendelijkheid van de lokale bevolking. Tijdens zijn bezoek sprak hij met verschillende zorgprofessionals en vertegenwoordigers van het bestuurscollege om de huidige uitdagingen op het eiland beter te begrijpen. Ook sprak hij met de pers over onder andere voedselzekerheid op Bonaire.

Een van de thema’s die Karremans, die zelf sport, jeugd en preventie in zijn portefeuille heeft, besprak met de pers, was de zorg voor kinderen en de stijgende voedselprijzen op Bonaire. “Obesitas is een probleem, dat we zowel hier als in Europees Nederland zien. Het is belangrijk dat gezonde voeding de makkelijke keuze wordt,” legde hij uit. Toch is dit op dit moment niet vanzelfsprekend voor veel ouders. De prijzen van gezond voedsel in de supermarkten worden door de lokale bevolking als hoog ervaren.

De staatssecretaris benadrukte dat pragmatische oplossingen nodig zijn en dat samenwerking met verschillende partijen essentieel is. Zo ziet de staatssecretaris kansen om Bonaire meer zelfvoorzienend te maken.

Karremans erkende de uitdagingen rond de voedselprijzen en benadrukte de noodzaak om te kijken naar lokale productie om voedselzekerheid te verbeteren. “Er zijn veel kansen op dit gebied,” zei hij. “Het valt mij inderdaad ook op dat de prijzen in de supermarkten hoog zijn. Dat komt doordat er veel geïmporteerd wordt. Het is een duidelijk probleem. We hebben in Nederland geld beschikbaar voor voedselzekerheid. Daar wil ik dus naar gaan kijken met de lokale politiek hier op het eiland. Het is een belangrijk thema van dit nieuwe kabinet.”

127