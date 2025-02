Algemeen Immigrantenstichting klaagt over service bij IND Bonaire Redactie 19-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Union di Imigrantenan Boneriano trekt op nieuw aan de bel over wat zij omschrijft als bar slechte service bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op Bonaire.

Zo zou het vaak tot wel zes maanden of langer duren voordat een verzoek wordt afgehandeld, wat volgens de stichting inmiddels als ‘normaal’ wordt beschouwd.

Ook wordt een recente klacht aangehaald van een immigrant die tot drie keer naar het IND-kantoor toog om zijn verblijfsvergunning op te halen, nadat hij een bericht had ontvangen dat deze klaar zou liggen. Desalniettemin werd betrokkene alle drie de keren weer heengezonden. “Bij de derde keer verloor hij zijn geduld en klaagde hij. Pas toen haalde de medewerker zijn vergunning tevoorschijn uit een stapel papieren, wat suggereert dat deze al vanaf het begin klaar lag”, aldus FUIB.

Ook meldt FUIB dat immigranten vaak al vanaf 6 uur in de ochtend in de rij staan om een nummer te krijgen om aan de beurt te komen. “Als ze dit niet doen, worden ze niet geholpen. Dit systeem was eerder al bekritiseerd en verbeterd, maar we lijken inmiddels weer terug bij af”.

Respect

De FUIB benadrukt nog maar weer eens dat ook immigranten respect en een goede behandeling verdienen, aangezien zij hard werken voor de ontwikkeling van Bonaire.

