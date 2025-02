Gezondheidszorg Hospice Kas Flamboyan organiseert training palliatieve terminale zorg Redactie 19-02-2025 - 1 minuten leestijd

Een groep deelnemers aan de training eerder deze week. Foto: Kas Flamboyan

KRALENDIJK – In samenwerking met VPTZ Nederland organiseert Hospice Kas Flamboyan deze week een training voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Bijna 40 vrijwilligers nemen deel aan de cursus, die wordt gehouden in het Sentro di Bario Nikiboko.

De training behandelt onderwerpen zoals de persoonlijke motivatie van vrijwilligers, hoe zij aandachtig en intentioneel zorg kunnen bieden, en het omgaan met verlies en rouw. Trainer Ruth Elenbaas, voor het eerst op Bonaire, begeleidt de sessies en prijst de betrokkenheid van de deelnemers. Vrijwilligster Bea van der Hars noemt de training een waardevolle ervaring en benadrukt hoe belangrijk ‘er zijn’ is.

Kas Flamboyan-directeur Danny Rojer onderstreept de waarde van de vrijwilligers: “Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze hospice. Met deze training willen we hen ondersteunen en versterken in hun waardevolle werk.”

Zorgkwaliteit

De hospice, sinds 2017 lid van VPTZ Nederland, zet met deze cursus een volgende stap in het blijven verbeteren van de zorgkwaliteit en begeleiding in de laatste levensfase.

