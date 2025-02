Defensie Marineschip Zr.Ms. Groningen onderschept bijna 3.000 kilo cocaïne Redactie 18-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto - Defensie Caribisch Gebied

KRALENDIJK – Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen heeft in zijn eerste week op patrouille in het Caribisch gebied een grote drugsvangst gedaan. Dit is vandaag in een persbericht bekendgemaakt. Op 2 februari onderschepte de bemanning een drugsboot met bijna 3.000 kilo cocaïne aan boord. Vijf verdachten zijn opgepakt.

De actie begon een dag eerder, toen de Kustwacht Caribisch Gebied een verdacht bootje op de radar zag. De Groningen en een patrouillevliegtuig zetten de achtervolging in, maar de boot wist in de nacht te ontsnappen.

De volgende ochtend dook het bootje opnieuw op de radar op. Dit keer werd alles op alles gezet om het te stoppen. Snelle onderscheppingsboten en een helikopter van de marine werden ingezet. De smokkelaars negeerden alle waarschuwingen, zelfs waarschuwingsschoten. Uiteindelijk schakelde de helikopter de motor van de boot uit met gerichte schoten.

Aan boord vonden de militairen 94 pakketten cocaïne, in totaal 2.820 kilo. De vijf smokkelaars en de drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht.

Zr.Ms. Groningen is sinds eind januari actief in het Caribisch gebied en werkt samen met de Amerikaanse en Caribische kustwacht om drugssmokkel tegen te gaan.

