Cft: bestuur Bonaire is niet meer 'in control' Dick Drayer 18-02-2025

KRALENDIJK – Het College financieel toezicht (Cft) waarschuwt voor een dreigende terugval in het financieel beheer van Bonaire. In gesprekken met het bestuurscollege en de eilandsraad benadrukt het Cft dat het eiland moeite heeft om grip te houden op de uitvoering van beleid, de begrotingsuitvoering en de sturing van overheidsentiteiten. “Bonaire is eenvoudigweg niet in control,” aldus het Cft.

Het Cft constateert een breed gebrek aan uitvoeringskracht, zowel in de besluitvorming als in de uitvoering. Dit leidt tot een verslechtering van het financieel beheer en vertraagt beleidsuitvoering. Hoewel Bonaire de afgelopen jaren verbeteringen doorvoerde, zoals twee achtereenvolgende goedkeurende accountantsverklaringen, ziet het Cft nu een zorgelijke trend. Het college onthield zich zelfs van een oordeel over de vierde uitvoeringsrapportage van 2024 vanwege gebrekkige informatievoorziening. Hierdoor wordt de controlerende rol van de eilandsraad beperkt.

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft)

Begrotingsuitvoering

Een ander knelpunt is de begrotingsuitvoering. De begroting van Bonaire is in vijf jaar tijd verdubbeld, net als de reserves, maar het eiland kampt met moeite om de beschikbare middelen effectief te besteden. Veel gelden worden geparkeerd in bestemmingsreserves, waardoor beleidsambities worden doorgeschoven naar latere jaren.

Ook de aansturing van overheidsentiteiten blijft problematisch. Het Cft noemt specifiek afvalverwerkingsbedrijf Selibon als voorbeeld waar de noodzaak tot verbeteringen urgent is. Daarnaast uitte het college opnieuw zorgen over de plannen van Bonaire om de lokale belastinginning over te nemen van de Belastingdienst Caribisch Nederland.

“Dit brengt grote financiële risico’s met zich mee, aangezien de ambtelijke organisatie al onder druk staat door andere uitdagingen.” Het bestuurscollege heeft daarom besloten om de loketfunctie bij de Belastingdienst Caribisch Nederland te laten en eerst de basisadministratie van de belastingen op orde te brengen.

