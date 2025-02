Politie & Justitie Minderjarige zonder rijbewijs aangehouden na wilde achtervolging Redactie 17-02-2025 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Een 15-jarige jongen zonder rijbewijs is vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden na een wilde achtervolging door de politie. De tiener negeerde meerdere stoptekens en bracht met zijn roekeloze rijgedrag zichzelf en anderen in gevaar.

Rond 02:25 uur zag een politiepatrouille een auto met hoge snelheid een parkeerterrein bij een voetbalveld oprijden. Toen agenten polshoogte namen, scheurden twee voertuigen plotseling weg. Eén van de auto’s reed zonder verlichting en negeerde een stopteken, waarna een achtervolging werd ingezet.

De politie probeerde de bestuurder in de wijk Amboina meerdere keren tot stoppen te dwingen met zwaailichten, sirenes en toeters, maar de jongeman bleef gas geven. De achtervolging ging door verschillende straten en werd steeds gevaarlijker. Op de Kaya Korona sneed de bestuurder de politie herhaaldelijk af en remde plotseling, waardoor agenten meerdere keren moesten uitwijken om een botsing te voorkomen.

Pas op de Kaminda Tras di Montaña slaagde de politie erin de auto te blokkeren. De tiener trapte nog op de rem, waardoor een politievoertuig de achterbumper raakte. Uiteindelijk werd hij aangehouden voor het negeren van politiebevelen, gevaarlijk rijgedrag, rijden zonder verlichting en zonder rijbewijs.

In de auto zat ook een 14-jarig meisje als bijrijder. Beide minderjarigen werden meegenomen naar het politiebureau, waar hun ouders op de hoogte werden gesteld. De jongen had de auto zonder toestemming van zijn ouders meegenomen.

De politie benadrukt het gevaar van dergelijke situaties en roept ouders op om toezicht te houden op het rijgedrag van hun kinderen.

