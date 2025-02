Milieu Gezondheid van alle Bonairianen in gevaar: overheid moet nú handelen Hans Hofstra 17-02-2025 - 3 minuten leestijd

Foto - Pro Lagun

KRALENDIJK – De gezondheid van alle inwoners van Bonaire loopt ernstig gevaar door de vervuiling rondom de landfill en de afvalverbrandingsinstallatie op Lagun, aldus Stichting Pro Lagun. De organisatie waarschuwt al geruime tijd voor de gezondheidsrisico’s en milieuschade die deze vervuiling met zich meebrengt.

De stichting laat weten dat uit tests van de afvalverbrandingsinstallatie blijkt dat alle uitstootnormen zwaar zijn overschreden, zelfs tijdens een gecontroleerde test van enkele dagen. De koolmonoxidewaarden waren volgens hen tot meer dan 2000 keer hoger dan toegestaan, en ook dioxines en andere giftige stoffen werden in gevaarlijke hoeveelheden aangetroffen. Aangezien de oven vijf jaar lang zonder emissiebeperking heeft gefunctioneerd, zijn omwonenden herhaaldelijk blootgesteld aan giftige rook.

Recente onderzoeksrapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Environmental Compliance Limited (ECL) bevestigen dat de uitstoot van schadelijke stoffen extreem hoog is en zich over een groot gebied heeft verspreid.

Stichting Pro Lagun heeft geëist om onmiddellijk en uitgebreid gezondheidsonderzoek, inclusief bloedtesten, om de aanwezigheid van dioxines en zware metalen bij bewoners vast te stellen.

Landfill bedreigt gezondheid en milieu

Het RIVM-onderzoek toont aan dat dioxines en andere giftige stoffen tot 4 km westwaarts van de landfill in verhoogde concentraties zijn gevonden. Buiten dit gebied is geen onderzoek uitgevoerd, waardoor de volledige impact onbekend blijft. Dioxines verspreiden zich via de lucht en kunnen zich kilometers verder afzetten, wat betekent dat niet alleen direct omwonenden, maar volgens de Stichting alle bewoners van Bonaire risico lopen.

Daarnaast vormt de groeiende afvalberg een structureel ecologisch gevaar. Het afval schuift steeds dichter naar de kwetsbare lagune, en bij regen spoelen schadelijke stoffen de natuur in, met verwoestende gevolgen voor het koraal en de mariene ecosystemen. De voortdurende branden verergeren de situatie.

Niet alleen eist de Stichting een gezondheidsonderzoek. Ook eisen zij onmiddellijke stopzetting van de afvalstort, geen vergunning te geven voor de olieverwerkingsinstallatie en definitieve sanering van de landfill.

Overheid moet verantwoordelijkheid nemen

De Stichting laat weten dat zij van mening zijn dat de overheid de plicht heeft om inwoners en natuur te beschermen en moet alles in het werk stellen om de schade te herstellen en verdere schade te voorkomen. Voortzetting van de huidige situatie bij Lagun is volgens hen onacceptabel. Zij laten weten: “Deze milieuramp is vergelijkbaar met grote milieuschandalen in Nederland, zoals het gifschandaal in Lekkerkerk, maar op Bonaire is de schaal volgens experts nog ernstiger.”

Sinds Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond ingreep bij de vuilnisbrand, heeft het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) geen updates meer gegeven over de problematiek rondom de vuilnisbelt. Niet alleen het OLB houdt zich stil, maar ook de Rijksvertegenwoordiger is niet bereikbaar voor de pers.

