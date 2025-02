Onderwijs Extra Impuls voor Techniekonderwijs in Caribisch Nederland Redactie 17-02-2025 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Scholen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba krijgen extra financiële steun voor techniekonderwijs. Deze investering stelt de scholen in staat om techniekopleidingen verder te versterken en beter aan te sluiten bij de toekomstige arbeidsmarkt.

De scholen op de drie eilanden hebben te maken met verschillende onderwijssystemen. Op Bonaire wordt het Nederlandse systeem gevolgd, terwijl op Saba en Sint-Eustatius het Engelstalige Caribbean Vocational Qualification (CVQ) wordt gebruikt. Dit vraagt om creatieve oplossingen om techniekonderwijs aan te passen aan de behoeften van alle leerlingen.

Meer interesse in techniek

Elton Johnson, programmamanager van Sterk Techniekonderwijs (STO), vertelt dat het belangrijk is om jongeren meer te betrekken bij techniek. “Op Bonaire en Saba is techniek al goed bekend, maar ouders en de gemeenschap weten nog niet altijd welke mooie carrières techniek kan bieden. Op Sint-Eustatius willen we vooral de vooroordelen over techniek doorbreken,” zegt Johnson.

Tijdens een gezamenlijke werkweek op Sint-Eustatius en Saba hebben de scholen een gezamenlijke visie ontwikkeld, met zes belangrijke doelen: Er wordt gewerkt aan een techniekprogramma dat goed aansluit bij de veranderende arbeidsmarkt en vervolgopleidingen, techniek wordt geïntegreerd in het bredere curriculum, er komen meer stageplekken die voldoen aan de officiële eisen, er wordt gezorgd voor voldoende en goed opgeleid technisch onderwijspersoneel, techniekonderwijs krijgt meer bekendheid en waardering onder leerlingen, ouders en de gemeenschap, en er komt een sterkere samenwerking tussen de eilanden en lokale bedrijven en overheden.

Voorbereiden op de toekomst

Met de extra financiering hoopt men meer jongeren te enthousiasmeren voor een technische carrière. “We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen goed voorbereid zijn op een toekomst waarin techniek steeds belangrijker wordt,” zegt Johnson. “Door techniekonderwijs verder te versterken, kunnen we zorgen dat meer leerlingen kiezen voor goedbetaalde technische beroepen en samen bouwen aan een duurzame toekomst voor Bonaire.”

