Evenementen Doe mee aan het Nationaal Dictee Papiaments op 21 februari Redactie 17-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto- Akademia Papiamentu

KRALENDIJK – Op 21 februari is het Internationale Dag van de Moedertaal. Dit jaar organiseert SKAL samen met de Fundashon Akademia Papiamentu opnieuw het Nationale Dictee op de Internationale Dag van de Moedertaal.

Het doel van het dictee is om mensen te motiveren hun kennis van het schrijven van Papiaments volgens de officiële regels te gebruiken, namelijk volgens de fonologische spellingregels. De winnaars ontvangen mooie prijzen.

Het dictee vindt plaats om 19:00 uur bij Plaza Resort. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via: [email protected] of via WhatsApp op 786 1110. De inschrijving moet uiterlijk op vrijdagochtend 21 februari om 12:00 uur worden voltooid.

De Fundashon Akademia Papiamentu viert dit jaar haar 15-jarig bestaan. “Wij zetten ons al 15 jaar in om ons volk te motiveren trots te zijn op onze moedertaal,” zegt voorzitter Elsmarie Beukenboom. “Dit is iets waarvoor we als volk meer moeite kunnen doen. Het aantal mensen dat Papiaments spreekt, neemt dag na dag af. Als wij zelf onze moedertaal niet waarderen en niet voorop lopen in de promotie ervan, zal niemand anders dat voor ons doen. Laten we trots zijn op onszelf en op het Papiaments!”

32