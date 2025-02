Overheid Aanvragen VOG, naturalisatietoets en wapenvergunning vereenvoudigd Redactie 17-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Vanaf 18 februari 2025 wordt het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een naturalisatietoets en een machtiging op basis van de Wapenwet BES eenvoudiger. Door aanpassingen in de procedure hoeven inwoners minder administratieve stappen te doorlopen.

Een belangrijke wijziging is dat er geen bewijs van inschrijving meer nodig is voor deze aanvragen. Dit betekent dat een bezoek aan de afdeling Burgerzaken niet langer nodig is om dit document op te halen.

Ook de aanvraagprocedure voor een VOG verandert. Vanaf 18 februari volstaat een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, samen met een bewijs van betaling.

Meer details over de aanvraagprocedures en benodigde formulieren zijn beschikbaar via het Kabinet van de Gezaghebber.

