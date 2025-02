Algemeen Regiline Sambo nieuwe hoofd Jeugdzorg bij ZJCN Redactie 16-02-2025 - 1 minuten leestijd

Sambo vervulde de functie al enige tijd op een ad-interim basis. Foto: ZJCN

KRALENDIJK – Per 1 maart zal Regiline Sambo aan de slag gaan als Hoofd Jeugdzorg bij Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN), nadat zij deze functie al meer dan een jaar als waarnemend hoofd heeft vervuld.

Sambo werkt al meer dan elf jaar bij Zorg en Jeugd Caribisch Nederland, waarvan de laatste zes jaar in een leidinggevende rol. Als hoofd is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugd- en opvoedingsbeleid binnen Caribisch Nederland.

Sambo benadrukt haar sterke roeping om bij te dragen aan het welzijn van kinderen en jongeren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. “Dit is een roeping die ik al vanaf jonge leeftijd voel: elk kind verdient een eerlijke kans,” aldus Sambo.

Verheugd

Herbert Barnard, directeur van ZJCN, is verheugd over haar benoeming. “Regiline werkt al meer dan tien jaar in de jeugdzorg en heeft laten zien dat ze complexe en delicate situaties snel kan inschatten en doeltreffend kan handelen, met oog voor alle betrokkenen.”

