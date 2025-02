Sport & Vrije tijd Jong talent Amy Damascus uit Bonaire droomt van de internationale tenniswereld Hans Hofstra 16-02-2025 - 6 minuten leestijd

KRALENDIJK – Bonaire heeft een nieuw talent op de tennisbaan staan: Amy Damascus. De veertienjarige, geboren en getogen op het eiland, is bijna dagelijks op de tennisbaan te vinden. Haar droom? Zo goed worden dat ze een scholarship verdient en in de Verenigde Staten kan studeren.

Amy begon al op jonge leeftijd met tennis en heeft sindsdien een indrukwekkend traject afgelegd. “Ik speel al bijna tien jaar,” vertelt ze enthousiast. “Mijn peetoom was coach aan een Amerikaanse universiteit en dat inspireerde me om te beginnen.”

In de afgelopen jaren heeft Amy Bonaire vertegenwoordigd op internationale toernooien in onder andere Curaçao, Aruba, de Dominicaanse Republiek, Trinidad en de Verenigde Staten. Deze ervaringen hebben haar niet alleen sterker gemaakt als speelster, maar ook laten zien wat er nodig is om op topniveau te presteren.

Trainingen van tien uur per week

Zoals bij elke topsportcarrière kent ook Amy’s weg obstakels. Momenteel kampt ze met een polsblessure, wat haar trainingsschema beperkt. “Nu train ik maar vijf uur per week in plaats van elf,” legt ze uit. “Maar zodra ik weer fit ben, ga ik er vol voor met mijn trainer Jevon May.”

Ondanks deze tegenslag blijft Amy vastberaden. Haar ultieme doel is een beurs aan een Amerikaanse universiteit, met misschien zelfs een professionele tenniscarrière in het vooruitzicht.

Balans tussen school en sport

Naast haar sportieve ambities moet Amy ook haar schoolwerk bijhouden, iets wat niet altijd gemakkelijk is. “Het is lastig om een balans te vinden,” geeft ze toe. “Zeker als ik na een internationaal toernooi toetsen moet inhalen.” Ondanks haar goede cijfers, zou ze graag meer steun krijgen vanuit school, zodat ze zich beter op beide vlakken kan focussen. Opvallend genoeg heeft ook de Nederlandse tennisbond (KNLTB) nog geen contact opgenomen om het Bonairiaanse talent te ondersteunen. Het zou kunnen helpen om met deze extra steun, Amy’s carriere te ondersteunen.

Haar vader Francis benadrukt dat het belangrijk is dat Amy haar eigen keuzes maakt: “Er was een periode waarin ze tennis minder leuk begon te vinden. We hebben toen alle opties met haar besproken en vertelden Amy dat we elke keuze van haar zouden steunen. Als je door gaat, helpen we je. Als je stopt en iets anders wilt, helpen we je ook. Uiteindelijk blijft het haar beslissing, maar wij staan achter haar keuze, of het nu gaat om bijvoorbeeld vliegtickets of verblijfskosten.”

Een droom die verder reikt dan Bonaire

Amy’s motivatie is groot. “Tennis helpt me ontspannen,” zegt ze. “Ik kom uit mijn comfortzone en geniet van de trainingen. Ik voel me helemaal niet gedwongen om dit te doen.”

En haar ambities gaan verder dan alleen een studiebeurs. “Over tien jaar hoop ik dat Bonaire zijn eerste Wimbledon-kampioen heeft,” zegt ze met een glimlach. “Het zou geweldig zijn als ik dat ben, maar hoe dan ook wil ik bijdragen aan de groei van tennis op Bonaire.”

Toekomstplannen en uitdagingen

Om haar doelen te bereiken, moet er nog veel gebeuren. De tennissport op Bonaire heeft beperkte faciliteiten, en financiële steun is cruciaal. “Sponsoren zijn echt nodig,” benadrukt Amy. “Ik wil graag tegen sterkere tegenstanders spelen in internationale toernooien. Daarnaast zoek ik hier op Bonaire nog steun voor fysiotherapie. Deze steun zouden mij verder kunnen helpen.”

Dillema’s in keuzes maken

Of ze uiteindelijk professioneel zal gaan tennissen, weet ze nog niet. “Wat ik wél weet, is dat ik zoveel mogelijk internationale punten (ITF) wil verzamelen en een beurs wil verdienen. Met deze beurs kan ik in de toekomst in Amerika studeren,” zegt ze vastberaden. “Ik krijg de laatste maanden vaker de vraag, welke studie dit dan gaat zijn. Dat weet ik echt nog niet. Mijn eerste dillema is er in maart. Dan moet ik op school gaan kiezen welk pakket ik wil gaan doen. Daarna kijk ik wel verder.”

Voor dit jaar heeft Amy al ambitieuze plannen. Ze hoopt deel te nemen aan een tenniskamp in Miami en kijkt uit naar nieuwe toernooien in de regio. “Het hangt natuurlijk af van hoe snel mijn pols herstelt, maar ik blijf positief,” besluit ze hoopvol.

77