Inschrijving voor BONDOET 2025 geopend Redactie 16-02-2025

Vrijwilligers kunnen nog projecten opgeven tot 1 maart aanstaande. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Afgelopen vrijdag was er de mogelijkheid om een klus in te schrijven voor BONDOET 2025. Volgens Roosje van Der Hoek, algemeen coördinator van BONDOET, staat het evenement gepland op 16 en 17 mei 2025.

BONDOET, dat inmiddels aan zijn 15e editie toe is, wordt georganiseerd door NGO Plataforma Boneiru in samenwerking met het Oranjefonds. Organisaties worden uitgenodigd om een klus te registreren en zo vrijwilligers de kans te geven om een bijdrage te leveren aan hun organisatie.

De uiterste inschrijfdatum is vóór maart 2025. Organisaties die willen deelnemen, moeten bespreken wat ze tijdens BONDOET willen doen en bepalen welke doelgroep of buurt zij willen bereiken. Ook moeten zij met collega’s en/of het bestuur overleggen om de beste optie te kiezen.

Daarnaast moeten organisaties beslissen welke taken vrijwilligers zullen uitvoeren en hoe zij hen kunnen binden aan hun organisatie. Het is belangrijk om een lijst van benodigde materialen op te stellen en een haalbaar budget te maken. Van der Hoek herinnerde eraan dat er een maximum van 150 dollar per project beschikbaar is.

Voor meer informatie over inschrijving en voorwaarden kan contact worden opgenomen met NGO Plataforma Boneiru.

