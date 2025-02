Luchtvaart & Reizen Flamingo luchthaven Bonaire werkt aan nieuwe Kiss & Ride strook Redactie 16-02-2025 - 1 minuten leestijd

Binnenkort wordt begonnen met de bestrating van de nieuwe zone. Foto: Flamingo Luchthaven

KRALENDIJK – Bij de Flamingo luchthaven wordt momenteel gewerkt aan de aanleg van een nieuwe Kiss & Ride-zone. De zone is bedoeld om passagiers en bezoekers eenvoudig af te zetten en draagt ook bij aan een betere doorstroming van het verkeer.

Het terrein is inmiddels vrijgemaakt en geëgaliseerd, en de bestratingswerkzaamheden zijn gestart. Wanneer de nieuwe zone klaar is, wordt er begonnen met de uitbreiding van de short term parking (P1) en een verbeterde inrit naar het vliegveld.

Volgens de luchthaven zijn de ontwikkelingen erop gericht om de verkeerssituatie rond de luchthaven efficiënter in te richten.

Kritiek

Over de huidige strook voor het ophalen en afzetten van passagiers en de parkeerfaciliteiten, of beter gezegd het gebrek daaraan, is momenteel nog veel kritiek.

90