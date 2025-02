Overheid Cft onthoudt zich van oordeel over vierde uitvoeringsrapportage Bonaire Dick Drayer 16-02-2025 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het College financieel toezicht Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Cft) heeft zich onthouden van een oordeel over de vierde uitvoeringsrapportage (UR) van Bonaire over 2024. Een unicum, want een onthouding gebeurde nog nooit. De vraag is ook of daar wettelijk ruimte voor is. Normaal gesproken vormt de vierde UR de basis voor de eerste begrotingswijziging van het nieuwe jaar en een eventuele tekortcompensatie.

In een brief aan het bestuurscollege van Bonaire stelt het Cft dat er nog een groot aantal financiële mutaties moet worden verwerkt om een representatief beeld van de begrotingsuitvoering te krijgen. Hierdoor is de rapportage volgens het college onvoldoende betrouwbaar en ontbreekt een cijfermatige onderbouwing. “Omdat een analyse van de aangeleverde cijfers geen toegevoegde waarde heeft, heeft het Cft besloten geen oordeel te vellen,” zo staat in de brief.

Bonaire kampt al langer met ondercapaciteit op de financiële afdeling, waardoor begrotingsstukken niet tijdig of volledig worden aangeleverd. Volgens het Cft is dat een belangrijke oorzaak van de huidige situatie. De realisatie van de baten en lasten in de rapportage is respectievelijk 76 en 61 procent van de begroting, maar daar moet volgens Bonaire nog tientallen miljoenen aan correcties op worden toegepast.

Het Cft heeft aangegeven in gesprek te gaan met Bonaire om afspraken te maken over verbetering van de begrotingsstukken. Ook wordt Bonaire verzocht een foutieve boeking van $9,9 miljoen in de bestemmingsreserves te corrigeren bij de jaarrekening.

Het is nog onduidelijk welke gevolgen de afwachtende houding van het Cft zal hebben voor de financiële besluitvorming op Bonaire.

